إصابة طفلتين في حادث دهس بأبوظبي

أصيبت طفلتين من جنسية عربية، تبلغان من العمر (3و4 سنوات) بإصابات بليغة في حادث دهس وقع أمس الأول على شارع الخليج العربي باتجاه الخارج. وأعرب المقدم صلاح الحميري نائب مدير ادارة مرور أبوظبي في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي عن أسفه لوقوع الحادث، متمنياً الشفاء العاجل للطفلتين اللتين تخضعان للعلاج في مستشفيي خليفة، والمفرق.

وأكد عدم التهاون في تطبيق القانون بحق كل من يتسبب في تعريض سلامة الأطفال للخطر، مبيناً أنه تم تحرير قضيتين نتيجة للحادث، الأولى لسائق المركبة الذي تسبب بالحادث والثانية لوالد الطفلتين لإهمال المراقبة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث يعود إلى عدم تقدير سائق المركبة المتسببة (أسيوي الجنسية) مستعملي الطريق المؤدي إلى الدهس، وإهمال الأسرة وعدم مراقبة أطفالها مما أدى إلى دخولهم إلى الطريق وتعريضهم لحادث الدهس، ولاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

وقال الحميري إن إهمال مراقبة الأطفال وتركهم على الطرق يعرض أولياء الأمور إلى المساءلة القانونية ،داعياً إلى عدم السماح للأطفال بعبور الشارع بمفردهم والانتباه إلى حركتهم على الطرق.