رياح شديدة تقتلع خيمة رمضانية في رأس الخيمة

أدت شدة الرياح التي تشهدها إمارة رأس الخيمة إلى اقتلاع خيمة إفطار صائم بمنطقة كورنيش القواسم، حيث سارعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة ودائرة الخدمات العامة إلى رفع الخيمة عن الطريق لتسهيل حركة سير المركبات.

وتشهد مناطق الإمارة منذ الصباح الباكر تدني مستوى الرؤية بسبب موجة الغبار الشديدة المصحوبة بالرياح القوية والتي أدت لإثارة الرمال والأتربة في أجواء الإمارة.

ودعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، مستخدمي الطريق وقائدي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة نتيجة لانحسار الرؤية بسبب لرياح الشديدة المحملة بالأتربة، وإغلاق النوافذ وتشغيل الإشارات التحذيرية للمركبة مع ترك مسافات كافية بين المركبات.