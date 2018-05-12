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بالفيديو: شجاعة شرطي تنقذ مواطناً حاصرته النيران داخل سيارته

المصدر:
  • البيان الالكتروني
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أنقذ الرقيب محمد أحمد محفوظ من مرتب المهمات الصعبة بالإدارة العامة للنقل والانقاذ في شرطة دبي مواطناً من وسط ألسنة النيران بشجاعته واحترافية بعد أن شاهد حريقاً يلتهم سيارة في طريق العودة إلى منزله على شارع الشيخ محمد بن زايد.

وقد قام الرقيب الشجاع بعد أن وجد باب السيارة مغلقاً باتخاذ إجراءات السلامة الوقائية بإطفاء الحريق مع مساعدة أفراد الجمهور، وشاءت الظروف تواجد صهريج ماء بالقرب من موقع الحادث، وعلى الفور تم إطفاء الحريق وكسر الباب وإنقاذ المواطن.

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