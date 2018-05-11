ضبط آسيوي بحوزته 2 كيلو حشيش و1440 كبسولة ترامادول

نظرت محكمة جنايات الشارقة، قضية تهريب مواد مخدرة، تم ضبطها مع شاب من جنسية دولة آسيوية، أثناء دخوله إلى الدولة عبر منفذ مطار الشارقة الدولي، حيث عثر بحوزته على 1440 كبسولة مؤثر عقلي نوع «ترامادول»، و2 كيلو غرام من مخدر الحشيش.

واستمعت الهيئة القضائية إلى أقوال شاهد الإثبات، وهو نقيب في إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حيث قال إنه يعمل في إدارة المكافحة، ووردت تعليمات بالذهاب إلى مطار الشارقة، بعد أن تم ضبط مسافر هندي وبحوزته «مواد مخدرة»، وكان معه رقيب أول، مشيراً إلى أنه تم اقتياد المتهم إلى قسم المكافحة، وبتفتيش حقيبته، تم العثور على مخدر وزنه 2 كيلو، وكمية ترامادول تم إخفاؤها في كرتونة حلويات، وبسؤال المتهم، قال إنه استلمها من شخص في الهند، لتسليمها لشخص آخر داخل الدولة، ولا يعلم أن هذه مواد مخدرة، ويجرم القانون حيازتها.