شرطة دبي تلقي القبض على محتال شراء السيارات عبر المواقع الإلكترونية

أشاد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة #دبي، بجهود فريق العمل في مركز #شرطة البرشاء التي أدت إلى القاء القبض على متهم خليجي قام بالاحتيال والاستيلاء على ممتلكات الغير عن طريق النصب والاحتيال، وذلك عن طريق إيهام ضحاياه بشراء سياراتهم باستخدام أحد المواقع الالكترونية لبيع السيارات في الدولة لارتكاب فعلته وبمبلغ يقدر بحوالي أكثر من 2 مليون درهم.

وتعود تفاصيل القضية حسب إفادة العميد عبدالرحيم بن شفيع، مدير مركز #شرطة البرشاء، إلى ورود بلاغ إلى المركز من أحد الأشخاص يفيد بتعرضه للاحتيال من قبل أحد الأشخاص، حيث قام بعرض سيارته للبيع في الموقع الالكتروني وقام المتهم بالاتصال به وأخبره أنه يريد أن يشتري سيارته واتفق معه على مبلغ معين وعند إتمام عملية البيع تبين أنه لا يملك المبلغ نقداً ويعرض عليه شيك ويقبل الضحية بذلك وفي نفس الوقت يقوم بنقل ملكية السيارة بإسمه ويبيعها بسعر نقدي أقل من سعر السوق.

وبين العميد عبدالرحيم بن شفيع إلى أن مثل هذه الجرائم دائماً ما تحدث في نهاية الأسبوع حتى يتمكن المجرم من تنفيذ جريمته، وعندما يذهب الضحية لصرف الشيك في بداية الأسبوع يجده بدون رصيد، وبموجب ذلك يتم تسجيل بلاغ إعطاء شيك بسوء نية وليس الاحتيال في بيع السيارة.

ثم بعد ذلك وردت بلاغات أخرى عن نفس الأسلوب الإجرامي، وفي إحدى البلاغات قام المتهم باستئجار سيارة فارهة مع سائقها بإسم مستعار حتى يوهم الضحية أنه شخص غني ويتفق مع الضحية لشراء السيارة ويقوم بإعطائه شيك وعندما يذهب الضحية للبنك يجده شيك بدون رصيد.

وعليه تم تشكيل فريق عمل من شعبة متابعة الشيكات في المركز بالتعاون مع إدارة المطلوبين في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية الذي قام بوضع خطة محكمة من خلال إعداد كمين محكم بنفس الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه المتهم، حيث تم عرض سيارة فارهة للبيع في موقع بيع السيارات فقام المتهم بالاتصال على فريق العمل الذي اتفق باللقاء معه عند أحد مراكز تسجيل السيارات لإتمام بيع السيارة، وحينها تم إلقاء القبض عليه وتحويله إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.

وحذّر العميد عبدالرحيم بن شفيع عارضي مركباتهم للبيع بتوخي الحيطة والحذر عند عملية بيع السيارات وأن لا يقوموا بنقل ملكية سياراتهم إلا بعد إستلام قيمة بيع المركبة.