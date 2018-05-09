محاكمة عصابة أميركية متخصصة في سرقة المنازل بدبي

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي أمس، عن عصابة أميركية مكونة من 5 أفراد حضروا إلى الدولة خصيصاً وبطريقة غير مشروعة، من أجل سرقة المنازل الخالية من السكان، واستأجروا شقة في أرقى مناطق دبي، للاختباء فيها بعد تنفيذ جرائمهم، واستئجار سيارة للتنقل فيها.

وأشارت النيابة العامة إلى أن إلقاء القبض على هذه العصابة، جاء بعد تورطها بالاشتراك مع شابين عربيين، بالسطو ليلاً على منزل ربة بيت خليجية في منطقة ند شما، وسرقة 5 خزنات حديدية كانت تحتوي على جوازات سفر ومستندات رسمية، وعشرات الآلاف من الدراهم، ومجوهرات ذهبية تعود ملكيتها لأفراد الأسرة. وتشهد ربة البيت الخمسينية، بأنها اكتشفت أن خزنة ابنها ليست الوحيدة المفقودة، وإنما هناك 4 خزنات أخرى من غرف المنزل مسروقة.