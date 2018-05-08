سقوط متهم «الدولارات المزيفة» في قبضة شرطة دبي

تمكن فريق غرفة العمليات في شرطة دبي من الإيقاع بمتهم أفريقي الجنسية متخصص في بيع دولارات مزيفة عبر النصب والاحتيال على الأشخاص في غضون 20 دقيقة بعد رصده ومتابعته أثناء تنقله بسيارة مؤجرة في أنحاء متفرقة في دبي، وعثر بحوزته على مبلغ 200 ألف درهم حصيلة بيع 100 ألف دولار أميركي مزيفة لشخص آسيوي بعد أن احتال عليه.

وقال العقيد تركي بن فارس مدير مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي لـ«البيان» إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغ لغرفة عمليات شرطة دبي من شخص آسيوي الجنسية بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل شخص من الجنسية الأفريقية عبر تغيير 100 ألف دولار بمبلغ أقل من سعر العملة في السوق، وأنه فوجئ بأن الدولارات مزيفة بعد لقائه بالمتهم الذي اختفى بسيارته فور إتمام العملية، وعلى الفور طلب منه تحديد موقعه وموقع البلاغ وما إذا تمكن من أخذ رقم سيارة المتهم، وظل الفريق معه على الخط بعد الحصول على المعلومات وتبين أن الواقعة في منطقة المرقبات، وعبر تطبيق خطة الاستجابة الأولى للحالات الطارئة، تم تحديد موقع السيارة المشتبه بها والتدقيق عليها وتبين أنها تعود لأحد مكاتب تأجير السيارات في منطقة المرقبات، وعبر برنامج رصد تمت متابعة السيارة على الشاشات وإبلاغ الدوريات الأمنية بإحكام إغلاق المنطقة وعمل كمين والاستعداد في حالة إطلاق ساعة الصفر وإلقاء القبض على المتهم.

وحاول المتهم المراوغة عبر التوجه إلى منطقة بر دبي والرجوع مرة أخرى إلى منطقة المرقبات ومراقبة السيارات من حوله والتأكد من عدم تتبعه، وما أن اطمأن توجه إلى مكتب تأجير السيارات لإعادة السيارة وألقي القبض عليه وبحوزته مبلغ 200 ألف درهم تعود إلى المبلغ الآسيوي، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة واعترف بقيامه بالنصب على المشتكي عبر إيهامه بإمكانية بيعه 100 ألف دولار أميركي سليمة بمبلغ 200 ألف درهم فقط فيما تبلغ قيمتها السوقية أعلى من ذلك بكثير، وقام بمنحه ورقة من فئة 100 دولار للتدقيق عليه وتبين أنها سليمة وعبر حيلة معينة قام المتهم بتسليم المشتكي مبلغ 100 ألف دولار تبين أنها مزيفة واستلم منه 200 ألف درهم، وتم تحويل المتهم والمشتكي إلى مركز شرطة المرقبات للبدء في الإجراءات القانونية.

وأشار العقيد تركي إلى أن فريق العمل حصل على تكريم خاص من اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، تقديراً لجهوده وتفانيه في العمل، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار التحفيز والتشجيع، لبذل المزيد من الجهد والعطاء في مكافحة الجريمة وبسط الأمن والأمان ورد الحق لأصحابه، وتقديم خدمات راقية لإسعاد المجتمع.

ودعا العقيد تركي أفراد المجتمع إلى عدم التعامل مع أفراد في عمليات تغيير العملة واللجوء إلى الشركات المرخص لها بذلك خاصة إذا كان فارق السعر كبيراً لحد قد يصل إلى الضعف تجنباً لأي عمليات نصب واحتيال.