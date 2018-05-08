آسيويون يسرقون مجوهرات بـ 700 ألف درهم من فيلا طالبة خليجية

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي أمس موظفاً آسيوياً بتهمة الاشتراك مع آخرين هاربين في السطو على فيلا طالبة خليجية في منطقة الورقاء الرابعة، وسرقة مجوهرات وساعات ثمينة بقيمة إجمالية تصل إلى 700 ألف درهم.

وبينت النيابة العامة في ملف الدعوى أن المتهم البالغ من العمر 31 عاماً، دخل والمتهمون الهاربون منزل الخليجية التي لم تكن فيه وقت الجريمة التي وقعت في يناير الماضي، باستخدام أداة حديدية كسروا بها قفل الباب الخلفي للمنزل بعد تسور جداره الخارجي.

وشهدت المجني عليها البالغة من العمر 37 عاما خلال التحقيقات، بأنها تلقت اتصالاً هاتفياً من خادمتيها اللتين كانتا في يوم الواقعة في منزل شقيقتها، يفيد بتعرض منزلها إلى السرقة من شخص مجهول كونها كانت برفقة والدتها وأسرتها في أبوظبي، وأن المتهم تمكن من الدخول من الباب الخلفي، وأنه فتح بطريقة احترافية، مشيرة إلى اختفاء مجموعة من المجوهرات الذهبية والالماسية والساعات الثمينة وأجهزة الهاتف المتحرك التي كانت موجودة داخل خزنة حديدية في غرفة نومها.

ولدى البحث والتحري عن الجاني، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه بعد نحو أسبوع في المدينة العالمية، بموجب معلومات موثوقة المصدر حول تورطه في هذه الجريمة، وأقر خلال التحقيقات بالتهمة المنسوبة إليه، إضافة إلى ارتكابه جرائم أخرى بالاشتراك مع متهمين هاربين.

وكشفت النيابة العامة عن جريمة سرقة أخرى، قالت فيها إن عاملين في بقالة، ظلّا يسرقان منها نحو سنة، دون علم صاحبها الذي ضبطهما مؤخراً متلبسين أثناء محاولتهما سرقة مواد تنظيف ومشروبات غازية بقيمة 12 ألف درهم.