ضبط شخصين يهربان الهيروين في أحشائهما

تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة من ضبط شخصين من الجنسية الآسيوية، قادمين عبر أحد المنافذ الحدودية للدولة، محاولين تهريب (186) كبسولة هيروين في أحشائهما.

وصرح العميد عدنان علي الزعابي مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة أنه وردت معلومات مؤكدة تفيد بقدوم أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية والقادم من موطنة سيحاول تهريب كمية من المخدرات أثناء قدومه لأراضي الدولة عبر أحد منافذها، وعليه تم تشكيل فريق عمل لرصد ومراقبة ومتابعة تحركات الأشخاص القادمين من تلك الدولة الآسيوية عبر المنفذ الحدودي، حيث تم الاشتباه بأحد الأشخاص الذي بدت عليه علامات الارتباك و الخوف، ومن خلال خبرة رجال المكافحة، وحنكتهم في التعامل مع مثل تلك القضايا، تم ضبط الشخص المشتبه به وبمواجهته، اعترف بقيامه بمحاولة تهريب (96) كبسولة تحوي مادة الهيروين و تزن (749) غراما، عن طريق أحشائه، ومع زيادة التدقيق على القادمين معه على نفس الرحلة تم الاشتباه بشخص آخر، و بإحالته للتفتيش اتضح محاولته تهريب (90) كبسولة هيروين تزن (561.4) غراما.

وتم تحويلهما إلى المستشفى واستخراج الكبسولات من أحشائهما، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تم إحالتهما مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات بحقهما، لينالا الجزاء العادل.

وأشار العميد عدنان الزعابي إلى التعاون البناء القائم بين شرطة رأس الخيمة و شرطة دبي ودائرة الجمارك بالإمارة، والذي يسهم في ضبط هذه الفئة المجرمة التي تسعى إلى الإخلال بالأمن و الإطاحة بشبابنا في براثن المخدرات، و لنؤكد دائماً بأن يقظة رجال مكافحة المخدرات بالمرصاد بهؤلاء المجرمين، مهما حاولوا من تغيير الأساليب المتبعة في تهريب المخدرات، إلا أنهم في النهاية يسقطون في أيدي رجال الشرطة.

وأشاد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بدعم وزارة الداخلية، وكذلك بالتعاون و التنسيق القائم بين كافة إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة على ما يبذلونه من تعاون وجهد، وكذلك أشاد بالدور الكبير الذي توليه الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالوزارة، و حرصها و متابعتها المستمرة و الحثيثة لكافة القضايا و الأنشطة التي يتم تنفيذها،بما يخدم العمل الشرطي و يعمل على مكافحة و محاربة هذه الآفة الخطيرة.



وأضاف أن شرطة رأس الخيمة حريصة على تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية ومبادرتها لخفض مستوى الجريمة من خلال تعزيز أسلوب التعامل مع الجرائم ذات الأولوية، و التقليل من الجرائم الأكثر انتشاراً، كما توجه بالشكر الجزيل للقيادة العامة لشرطة دبي و لدائرة الجمارك برأس الخيمة، على تعاونهم البناء و المستمر في تبادل المعلومات و كشف وضبط مروجي و تجار المخدرات.