يقود بلا رخصة ويتسبب في وفاة صديقه وإصابة 3 آخرين

أكد العميد عبد الحليم محمد الهاشمي، مدير مركز شرطة القصيص بالنيابة وفاة شاب مواطن وإصابة 3 آخرين بسبب السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ، وتبين أن قائد المركبة 17 عاما لا يحمل رخصة قيادة وأن السيارة تعود إلى والد صديقه.

وتفصيلا أفاد العميد الهاشمي أن الحادث وقع في السابع والعشرين من شهر أبريل المنصرم في الساعة 11:15 مساء حيث ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بوقوع حادث بليغ في منطقة القصيص بالاتجاه من دوار العمردي.

وانتقلت الدوريات إلى موقع البلاغ وتبين وفاة احد الركاب من أصدقاء السائق الذي يبلغ من العمر 17 عاما وكان برفقة 3 آخرين تعرضوا لإصابات بليغة وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى راشد لتلقي العلاج واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف الهاشمي انه بالتحقيق في ملابسات الحادث تبين أن الحادث جاء نتيجة السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ حيث كانت سرعة السيارة 140 كم في الساعة بينما سرعة الشارع 100كم في الساعة، كما تم اختراق الحاجز الحديدي على مسافة 35 مترا، والاصطدام بعمود الإنارة نتيجة عدم القدرة على السيطرة على المركبة.

وأشار الهاشمي إلى أن لجنة التحقيق بينت أن إثر الفرامل 49 مترا أي انه لم يتمكن من سرعة التصرف، السيارة من نوع دفع رباعي تعود إلى والد صديق السائق والذي اكد انه ليس على علم بالأمر فيما أفاد احد الضحايا عكس ذلك، كما تبين أن السيارة مزودة لإصدار أصوات مرتفعة فقط، منوها بأن التحقيقات أوضحت أنها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها السائق السيارة على الرغم من انه لا يحمل رخصة قيادة، وانه في مثل هذه الحالات يتحمل ولي الأمر جزءاً من المسؤولية.