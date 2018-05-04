شروع في قتل آسيوي أثناء سرقة 385 ألف درهم من شقته

أحالت النيابة العامة إلى محكمة الجنايات في دبي، أمس، آسيويين بتهمة الشروع في قتل صديق أحدهما الذي ينحدر من الجنسية نفسها داخل شقته، قبل أن يتمكنا من سرقة نحو 385 ألف درهم منه تحت التهديد.

وتفيد التحقيقات في الجريمة التي اشترك فيها متهم هارب، بأن أحد المتهمين، وهو صديق للمجني عليه، تواصل مع الأخير عبر الهاتف، وسأله عن مكان تواجده، ولما أخبره بأنه في شقته، توجّه إليه برفقة المتهمين الآخرين، اللذين فاجآ المجني عليه بحضورهما معه، حيث طالبوه بالمال الذي بحوزته، ولما رفض اعتدوا عليه بالضرب والطعن بسكين، وهو ما أجبره على إرشادهم لمكان المبلغ المالي المذكور الذي كان بحوزته.

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين قيّدوا المجني عليه بكرسي مستخدمين شريطاً لاصقاً، بعد اعتدائهم عليه وسرقته.