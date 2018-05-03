شرطة عجمان تمنع تدافع الجمهور في محل تجاري يبيع بأسعار مخفضة

تدخلت الشرطة ظهر اليوم لفض تدافع الجمهور على محل تجاري في عجمان يبيع مواد غذائية بأسعار مخفضة.

وحصل التدافع بعد انتشار مقطع فيديو مصور من داخل المحل التجاري يعلن عن توفير سلع استهلاكية عبارة عن عصير " فيمتو" بسعر درهم للقنينة الواحدة وكرتونة مياه الشرب بالقيمة ذاتها.

وخلال ساعة من الزمان شهد المحل تدافع الجمهور بصورة كبيرة فاقت استيعاب المكان مما أدى إلى حدوث حالة من الفوضى وعدم سيطرة أصحاب المحل على جمهور المستهلكين من الرجال والنساء، وتدخلت دوريات الشرطة لتنظيم المكان وحماية الجمهور من عملية التدافع.

وأكد مصدر مسؤول من القيادة العامة الشرطة عجمان انه فور تداول الجمهور مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وجه اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي القائد العام لشرطة عجمان بمتابعة الموضوع وإرسال عناصر الشرطة الى الموقع من أجل سلامة الجمهور وتنظيم عملية البيع والشراء وعليه تم عملية التنظيم والسيطرة والانتهاء من التدافع وانتشرت الشرطة حول المحل.

مظهر غير حضاري

وحول مدى موافقة الجهات المعنية لصاحب المحل لبيع المواد الاستهلاكية بهذه الأسعار أفاد ماجد ناصر السويدي، مدير إدارة الرقابة وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ان مركز التسوق لديه تصريح لتنظيم حملة التخفيضات على بعض البضائع والمنتجات المحددة.

وذكر السويدي انه فور ورود البلاغ بشأن حادث التدافع وإغماء عدد من المستهلكين في مركز التسوق توجه مباشرة فريق من المفتشين إلى المركز للتأكد من صحة الخبر وللاطلاع على الإجراءات التي يتبعها المركز لتنظيم وإدارة العملية والسيطرة على التزاحم حفاظا على سلامة الجميع، وتم تسليم المنشأة إشعار لمراجعة الدائرة وذلك بهدف تجنب تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل والتي تعكس صورة غير حضارية عن الإمارة في حين أن هذه الصورة مغايرة عن الواقع، كما تم السيطرة بشكل تام على التدافع والازدحام.