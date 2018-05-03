حادث تصادم حافلة مدرسية ومركبة في أبوظبي

أصيب 4 طلاب بإصابات بسيطة في حادث تصادم وقع صباح اليوم "الخميس” بين مركبة خفيفة وحافلة مدرسية على شارع الشيخ زايد في أبوظبي ،باتجاه الخارج على المخرج المؤدي إلى جسر المقطع.

وأدى الحادث إلى وقوع حادثين آخرين بين مركبتين في نفس الاتجاه بدون إصابات. وذكرت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي ،أن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث التوقف المفاجئ وعدم ترك مسافة أمان كافية . ودعت المديرية السائقين إلى الالتزام بترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، والانتباه لتفادي مفاجآت الطريق.