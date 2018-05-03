شرطة أبوظبي تضبط عصابة احتيال هاتفي تضم 11 آسيوياً

ضبطت شرطة أبوظبي، عصابة مكونة من 11 شخصاً من الجنسيات الآسيوية على خلفية قيامهم بعمليات احتيال هاتفي، استهدفت ضحاياها في مناطق متعددة بالدولة.

وذكر العقيد مبارك سيف السبوسي، مدير مديرية شرطة العين بالإنابة في قطاع الأمن الجنائي، بأن بلاغات وردت مؤخراً إلى مركز شرطة هيلي تفيد بقيام أشخاص مجهولين بالاحتيال الهاتفي على مواطنين ومقيمين بأسلوب إجرامي واحد.

وأوضح أن الجهود المبذولة أسفرت عن ضبط 11 شخصاً بالتنسيق والتعاون مع شرطة دبي، إثر قيامهم بإرسال رسائل نصية، وإيهام متلقيها هاتفياً بأنهم فازوا بجوائز مالية، والطلب منهم إرسال حوالات مصرفية، لإيداع المبالغ التي كسبوها في حساباتهم البنكية.

وأضاف أنه تم تحريز بطاقات وإيصالات بنكية ودفاتر شيكات وشرائح اتصالات ومبالغ مالية بحوزة أفراد العصابة، وبالتحقيق معهم اعترفوا جميعاً بتورطهم في الجريمة، وتم إحالتهم مع المضبوطات إلى النيابة العامة استكمالاً لبقية الاجراءات القانونية.

وأثنى العقيد السبوسي على جهود فريق الضبط، في سرعة القبض على أفراد العصابة، مؤكداً أهمية تعاون المجتمع، أفراداً ومؤسسات، مع شرطة أبوظبي في تعزيز الوعي المجتمعي، ضمن حملتها التوعوية "خلك حذر" للتوعية بأساليب النصب الحديثة المستخدمة في خداع الجمهور واستغلال حاجتهم المتزايدة لاستخدامات الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة والتحذير من الوقوع ضحايا في براثن المحتالين.