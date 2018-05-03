يهدد سائقي حافلات بمسدس بلاستيكي للالتزام بالسرعة

لم يجد فني آسيوي في الثلاثينيات من عمره، وسيلة لتهديد ثلاثة سائقي حافلات، تتبع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالقتل، إذا لم يلتزموا السرعة القانونية أثناء القيادة على حد وصفه، سوى لعبة بلاستيكية لابنته على شكل مسدس ناري أخفاها في معطفه.

وفي تفاصيل هذه القضية التي نظرتها «جنايات دبي» أمس، ذكرت النيابة العامة أن المتهم هدّد شفاهة 3 سائقي حافلات نقل عام، تتبع هيئة الطرق والمواصلات، بالقتل، إذا تجاوزوا السرعة المسموح بها على الطرق التي يسلكونها أثناء نقل الركاب، مطالبة بمعاقبته وإبعاده عن الدولة.

وذكر أحد السائقين المهدَّدين، خلال التحقيقات النيابية، أنه بينما كان على رأس عمله سائق حافلة في منطقة القرية العالمية في شهر مارس الماضي، حضر إليه المتهم وطلب منه فتح النافذة.

وسأله عن مكان عمله، قبل أن يفتح معطفه ويخرج منه «سلاحاً نارياً»، وهدّده بالقتل إذا لم يلتزم السرعة القانونية أثناء القيادة. وشهد شرطي في تحقيقات النيابة بأن الثلاثة المجني عليهم حضروا إلى مركز شرطة القرية العالمية في يوم الواقعة، وهم في حالة خوف ورعب، وأخبروه بأن ثمّة شخصاً مسلحاً حضر إليهم، وهدّدهم بالقتل بواسطة «سلاح ناري».