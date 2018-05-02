الدفاع المدني يسيطر على حريق مستودع بأبوظبي

سيطرت فرق الدفاع المدني في أبوظبي على حريق شبَّ في مستودع لتخزين مواد البناء والطرق، بمنطقة المصفّح الصناعية بأبوظبي، دون حدوث خسائر بشرية، ونجحت في منع امتداد ألسنة اللهب إلى المستودعات المجاورة.

وأوضح العميد محمد معيوف الكتبي، مدير عام الدفاع المدني في أبوظبي أن مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً اليوم ( الاربعاء)، يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع لتخزين مواد البناء، وعلى الفور تحركت الفرق المعنية من مراكز دفاع المدني : المصفح ( 14) ، و(33)، ومركز التدخل السريع في مدينة محمد بن زايد، ومنطقة خليفة(ا)، وسيارات الإسعاف، إلى موقع الحريق، وتعاملت مع الحريق والسيطرة عليه في أسرع وقت وباشرت عمليات التبريد.

ودعا العميد الكتبي إلى ضرورة الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة والتأكد من صيانة معدات إطفاء الحريق اليدوية والمتنقلة مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.