محاكمة عصابة استغلت 3 قاصرات في الرذيلة

باشرت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في دبي، أمس، بمحاكمة عصابة آسيوية تضم 8 أفراد، تتهمهم النيابة العامة بجلب ثلاث قاصرات من موطنهن إلى الدولة بجوازات ووثائق سفر مزورة، من أجل تشغيلهن في أعمال مُخلة بالآداب، مستغلين معرفتهم بهن وحاجتهن إلى العمل والمال.

وبحسب أقوال القاصرات التي جاءت متوافقة أمام النيابة العامة، فإن اثنين من أفراد العصابة وهما المتهم السابع والثامن، عرضا أثناء تواجدهما في موطنهما على المجني عليهن الحضور إلى الدولة بقصد العمل في الممنوع، وإخبارهن بأنهما سيستخرجان لهن جوازات سفر وبطاقات هوية مزورة من بلدهم.

إضافة إلى استخراج تأشيرات السفر، فوافقن وحضرن إلى الدولة، وتم استقبالهن من قبل أفراد العصابة، ونقلهن إلى إحدى الشقق، بقصد استغلالهن وتشغيلهن بصورة مخالفة، مقابل مبالغ مالية يحصلون عليها من عملهن.

وتضيف المجني عليهن أثناء التحقيقات أنهن كن يعملن ثلاثة أشهر ثم يغادرن الدولة لتجديد التأشيرات والعودة ثانية لاستئناف عملهن، وظللن على هذا المنوال على مدار نحو عام، إلى أن تم ضبطهن في الشقة من قبل أفراد الشرطة، التي داهمت المكان وألقت القبض على جميع المتواجدين فيه.