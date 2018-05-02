3 سنوات حبساً بسبب «دعابة مع صديق»

وقف شاب خليجي متهما أمام الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة «بسبب دعابة» بعد أن طابقت بصمته المرفوعة من داخل منزل احد الأشخاص كان قد تقدم ببلاغ للشرطة يفيد بدخول مجهول الى منزله وسرقة هاتف متحرك نوع ايفون وقميص رجالي، حيث اكتشف المشتكي ان السارق ليس سوى صديق طفولته وجاره، وان ما قام به كان على سبيل المزاح فقط.

ومثل الشاب أمام المحكمة حيث تمت مواجهته بتهمة الدخول إلى منزل يعود إلى احد الأشخاص بتاريخ 9 يناير 2017 وسرقة الهاتف والقميص فاعترف بها الشاب، لكنه استطرد أن ما فعله كان لمداعبة صديقه، مشيراً إلى انه معتاد على دخول منزله وهم أصدقاء منذ الطفولة وان الهاتف أعيد للمشتكي وتنازل عن البلاغ الذي قدمه.

واكد انه لم يقصد أن يرتكب جريمة السرقة ولم يتوقع أن تقوده مزحة بريئة إلى أروقة المحاكم، وشدد على انه حسن السمعة والسلوك ولم يسبق أن ارتكب مخالفة من أي نوع، فيما أمرت المحكمة بحبسه ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ.