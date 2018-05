شاهد عملية إنقاذ طفلة انحصرت يدها في باب منزلها بالشارقة

عناصر الدفاع المدني الشارقة ينقذون طفلة انحصرت يدها في باب منزلها Sharjah Civil Defense save a child تدعو وزارة الداخلية الأسر و أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم وعدم تركهم وحدهم والحرص على رعايتهم دائماً حيث يقوم الطفل بحركات كثيرة غير متوقعة لتأكيد ذاته ما يقوده إلى الوقوع في مواقف صعبة دون أن يدرك مدى خطورتها على حياته، ما يترتب ضرورة الإشراف الدائم والمراقبة المتواصلة للأطفال للحد من الحوادث التي غالباً ما يكون غياب الرقابة والمتابعة هو السبب الرئيسي فيها، حيث يقع على عاتق أولياء الأمور مسؤولية كبيرة تجاه أبنائهم وعليهم الدور الرئيسي في أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث التي تقع للأطفال والتي تشكل نسبة ليست بالقليلة من الحوادث التي يتعامل معها الدفاع المدني. The Ministry of Interior calls upon families and parents to monitor their children and not leave them unattended and to always take care of them. Children take many unexpected steps to assert themselves, leading to difficult situations without realizing the seriousness of their lives.The reasons of accidents that occur are mainly from the absence of supervision, where parents have a great responsibility towards their children and have the main role in taking precautions to avoid accidents that occur to them. ‎‎‎#وزارة_الداخلية#أبوظبي#الإعلام_الأمني#الإمارات #MOI#MOIUAE#AbuDhabi#UAE#security_media

