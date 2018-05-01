شاهد عملية إنقاذ طفلة انحصرت يدها في باب منزلها بالشارقة

نجحت عناصر الدفاع المدني في الشارقة في إنقاذ طفلة انحصرت يدها في باب منزلها في الإمارة.

ودعت وزارة الداخلية الأسر و أولياء الأمور إلى مراقبة أبنائهم وعدم تركهم وحدهم والحرص على رعايتهم دائماً حيث يقوم الطفل بحركات كثيرة غير متوقعة لتأكيد ذاته ما يقوده إلى الوقوع في مواقف صعبة دون أن يدرك مدى خطورتها على حياته، ما يترتب ضرورة الإشراف الدائم والمراقبة المتواصلة للأطفال للحد من الحوادث التي غالباً ما يكون غياب الرقابة والمتابعة هو السبب الرئيسي فيها، حيث يقع على عاتق أولياء الأمور مسؤولية كبيرة تجاه أبنائهم وعليهم الدور الرئيسي في أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الحوادث التي تقع للأطفال والتي تشكل نسبة ليست بالقليلة من الحوادث التي يتعامل معها الدفاع المدني.