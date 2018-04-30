«أبوظبي الإسلامي» يحذر العملاء من الوقوع ضحية للنصب الهاتفي

بدأ مصرف أبوظبي الإسلامي بالتنسيق مع شرطة أبوظبي بوضع عبارات توعية على أجهزة الصراف الآلي لتوعية عملاء البنك والجمهور باتخاذ الحيطة والحذر من عمليات الاحتيال والنصب الهاتفي والإغراءات الوهمية التي يقدمها المحتالون للجمهور وايهامهم بالفوز بجوائز مالية.

وأكد مصرف أبوظبي الإسلامي ضرورة نشر وتعزيز الوعي لدى العملاء والمستهلكين حول طرق وأساليب النصب الهاتفي والاحتيال الإلكترونية ليتجنبوا الوقوع ضحية لها.. مؤكدا أهمية التعاون مع شرطة أبوظبي في تعزيز الوعي المجتمعي ضمن حملة النصب الهاتفي وتحذير العملاء من عدم مشاركة أي معلومات حساسة مثل أرقام الحسابات والبطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التعريف الشخصي "PIN" ورموز الأمان الموجودة خلف البطاقات.

وتنفذ شرطة أبوظبي حملة توعية مجتمعية تحت شعار" خلك حذر" للتصدي للنصب الهاتفي وتركز على توعية الجمهور بأساليب الجناة في عملية النصب الهاتفي وكيفية التعامل معهم والإبلاغ عنهم.

وتشارك في الحملة مديرية التحريات والمباحث الجنائية بقطاع الأمن الجنائي وإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع وإدارتي الإعلام الأمني والمعلومات الأمنية " خدمة أمان " بقطاع شؤون القيادة وذلك بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين لشرطة أبوظبي وهم مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة أبوظبي للإعلام " صحيفة الاتحاد" والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف وهيئة تنظيم الاتصالات.

وأكدت شرطة أبوظبي أن النصب الهاتفي يعتبر الأكثر نموا احصائيا والأعلى صعودا حسب البلاغات الجنائية التي تلقتها الشرطة خلال السنوات الثلاث الماضية مما يتطلب مضاعفة جهود الجهات المعنية بشرطة أبوظبي بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين للتوعية الميدانية والإعلامية الموجهة للجمهور في إطار مبادرة "توحيد البرامج والحملات التوعوية".