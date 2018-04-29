بلدية الشارقة تنظم حملة لضبط شقق سكنية تؤجر بشكل يومي

نظم قسم التفتيش البلدي في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة، حملة منظمة لضبط عدد من الشقق السكنية التي يقوم أصحابها بتأجيرها بشكل يومي أو أسبوعي لأشخاص مخالفين لشروط الاقامة داخل الشقق، حيث تم ضبط 40 شقة، وتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ضد أصحابها، وقطع الخدمات عنها، حيث

تأتي هذه الحملة في إطار جهود بلدية مدينة الشارقة، في القضاء على الظواهر السلبية وضبط جميع الممارسات الغير قانونية والمخالفة.

وأكد خليفة بوغانم السويدي رئيس قسم التفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة، أنه تم تنظيم هذه الحملة لضبط المخالفين، بناء على معلومات وشكاوى وردت من أفراد الجمهور، بقيام أشخاص بتأجير شققهم بشكل يومي أو أسبوع مقابل مبلغ مالي، رغم أن البنايات مخصصة لسكن العائلات فقط، ولذلك نظمت البلدية حملة منظمة لضبطهم، واتخاذ كل الاجراءات اللازمة من خلال قطع الخدمات عنهم بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه الشارقة، حيث شملت الحملة منطقة النهدة، وتستمر لمناطق أخرى في إطار حرص البلدية على القضاء على مثل هذه الظواهر.

وأشار السويدي إلى أن من يقومون بتأجير هؤلاء الأشخاص يبحثون عن الربح المادي دون الأخذ بعين الاعتبار سلامة وراحة قاطني البناية، كونه يقوم بتأجيرها ويأخذ شقة في منطقة أخرى ليقطنها هو وعائلته، بعد أن يقوم بتصديق عقد الشقة الأولى على انه سيقطنها كونه متزوج، مؤكداً في الوقت ذاته أنه مثل هذه الممارسات قد ينتج عنها عمليات تحرش أو سرقة أو أية جرائم أخرى.

وأوضح رئيس قسم التفتيش البلدي أن البلدية تنظم حملات توعوية مستمرة في هذا المجال، من خلال التواصل مع سكان البنايات بضرورة التواصل مع البلدية في حال رصد مثل هذه الظواهر، كما أهابت بأفراد المجتمع بضرورة التواصل معها على الخط الساخن 993، للإبلاغ عن أية تجاوزات، للحفاظ على المظهر الجمالي للإمارة، والقضاء على الظواهر السلبية.