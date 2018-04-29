«البحث والإنقاذ» ينفّذ إخلاء لمصاب بدرّاجته المائية

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ الجمعة الماضي مهمة إخلاء طبي لمصاب تعرض لحادث نتيجة اصطدام دراجته المائية «السكوتر» التي كان يقودها، بدراجة مائية أخرى يستقلها شخص آخر مما أدى إلى تعرضه لإصابات متوسطة.

وكان مركز العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، قد تلقى الساعة (16:57) عصراً اتصالاً يفيد بوقوع حادث تصادم دراجات مائية نتج عنه إصابة أحد قائدي الدراجتين بإصابات متوسطة بالقرب من جزيرة اللؤلؤة. ومن ثم تلقى المركز اتصالاً من عمليات شرطة أبوظبي يفيد بوجود شخص متواجد بمكان الحادث وتم نقل المصاب إلى ساحل جزيرة المايا. وتم استلام إحداثيات موقع الحادث للتمكن من وصول طائرة البحث والإنقاذ إليه. وفور وصول البلاغ تم تحريك طائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ لإخلاء المصاب الذي يبلغ من العمر (43) عاماً وهو من الجنسية العراقية، وكانت حالته الصحية تتطلب الإخلاء الطبي إلى أقرب مستشفى.