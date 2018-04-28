وفاة مواطن في حادث سير برأس الخيمة

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر "18 عاماً" متأثراً بجروحه البليغة بعد تعرض مركبته لحادث انحراف واصطدام في شجرة بمنطقة الجزيرة الحمراء في إمارة رأس الخيمة.

وتعود التفاصيل حسب ما أوضحه العقيد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند الساعة 5:35 صباح أمس يفيد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور تحركت دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف والإنقاذ لمكان البلاغ، حيث اتضح أن سبب الحادث هو الانحراف والاصطدام بشجرة خارج الطريق نتيجة فقدان السيطرة، وأسفر الحادث وقوة الاصطدام عن وفاة المواطن مباشرة في موقع الحادث، وتم تحويل ملف الحادث إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

من ناحيته أكد العميد دكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية على أهمية اتباع قائدي المركبات ومستخدمي الطرق للقواعد والتعليمات المرورية التي تضمن سلامة الجميع من الحوادث المرورية والوقاية من وقوع الإصابات والوفيات، مطالباً إياهم بالقيادة الآمنة عبر اتباعهم للأوامر التي من شأنها أن تحقق السلامة المرورية وعدم الانشغال بغير الطريق والقيادة بالسرعات المحددة والتحلي بالصبر، وعدم القيادة بتهور وطيش ناقلاً تعازيه الحارة لأسرة الفقيد.