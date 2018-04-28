حبس مع وقف التنفيذ لشاب غيّر في تاريخ انتهاء الهوية

قضت محكمة جنايات الشارقة بحبس شاب عربي 6 أشهر مع وقف التنفيذ بعد أن قام بتغيير تاريخ انتهاء الهوية الوطنية الخاصة بوالده على صورة من الهوية وتقديمها إلى فرع الهوية الوطنية في الشارقة.

وقال الشاهد وهو موظف في هيئة الإمارات للهوية، إن المدان حضر إليه بغرض تجديد هوية وطنية تعود إلى والده، وقدم له صورة ضوئية لهوية إماراتية باسم والده، حيث تبين أن صورة الهوية المقدمة فيها تعديل بتاريخ الانتهاء، حيث إن تاريخ الانتهاء على نظام الهيئة في العام 2015 بينما في الصورة المقدمة فيها تعديل بتاريخ الانتهاء، حيث أصبح 2016.

المدان أنكر عملية التغيير وقال إن التزوير محل الواقعة ينبغي أن يكون لفائدة وهو لم يقم بذلك ووجوده ووجود ذويه رسمي في الدولة، وإنه قام بمراجعة الهوية أكثر من مرة.