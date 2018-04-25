تهريب 1300 قرص مخدّر مقابل تأشيرة

مثلت سيدة آسيوية أمام محكمة جنايات أبوظبي، اليوم، تشكو تعرضها لمحاولات مساومة على إيصال طرد تبين أنه يحتوي على 1300 قرص مخدر، مقابل حصولها على وظيفة، مؤكدة أنها تواصلت مع شخص قام باستخراج تأشيرة عمل لها، فقام بطلب إيصال ظرف مغلق إلى الدولة دون أن تعلم بما يوجد بداخله.

وتفصيلاً، رصد عناصر قسم مكافحة المخدرات العاملين في مطار أبوظبي، أمتعة المتهمة أثناء دخولها إلى المطار، فتم طلب جواز السفر الخاص بها، وبسؤالها عن الحقائب التي بحوزتها، أفادت بأنها تخصها، وتبيّن وجود أجسام غريبة فيها، وبعد تمريرها على جهاز الفحص المختص اتضح أنها كبسولات مخدرة.

وأمام هيئة المحكمة أنكرت المتهمة تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وقالت إنها جلبت المؤثرات العقلية بالفعل، وكان ذلك بناء على طلب شخص آسيوي من جنسيتها، قام بإصدار تأشيرة دخول لها، وأنه من قام بطلب إحضار المظروف، مضيفة أنها تسلمت المظروف من شخص آخر في موطنها من دون أن تعلم أنه يحتوي على مواد محظورة الدخول إلى دولة الإمارات. ليقرّر قاضي المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 30 مايو المقبل.