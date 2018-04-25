ضبط عربي يستدرج ضحاياه عبر حسابات إلكترونية وهمية

ألقت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية في قطاع الأمن الجنائي، بشرطة أبوظبي، القبض على المدعو ( ن. م.) عربي الجنسية، في الثلاثينيات من عمره، يقوم بالاستيلاء على أموال ضحاياه من خلال الاحتيال والنصب الإلكتروني باستغلال شبكات التواصل الاجتماعي بحسابات وهمية.

وأكد العميد طارق خلفان الغول، مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، أن المتهم استولى على أموال عدد من الأشخاص دون وجه حق بالاحتيال، حيث قام المجني عليه بفتح حساب وهمي عبر برنامج "سناب شات" منتحلاً شخصية واسم وصورة فتاة، يروج من خلاله للرذيلة، ويوقع ضحاياه بنشر صور لفتيات مخلة بالآداب العامة، و يطلب من ضحاياه دفع مبلغ مالي قدره (500 درهم) عبارة عن "عربون" ويحدد لهم اللقاء مع تلك الفتاة الوهمية للخروج معها أو لقاءها في أحد الأماكن يحدده للضحية ليذهب إلى المكان ويكتشف وقوعه ضحية نصب واحتيال ولايوجد أحد بانتظاره.

وقال العقيد جمعه الكعبي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية أن قسم مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في "المديرية" تلقى بلاغات من أشخاص تفيد بأنهم وقعوا ضحايا لعمليات احتيال الكتروني، وعلى الفور تم وضع خطة أمنية أسفرت عن معرفة المشتبه به وحددت مكان تواجده، وعلى ضوء هذه المعطيات تم استصدار أمر من النيابة العامة تم بموجبه القبض عليه، و تبين أن بحوزته مجموعة من الهواتف الذكية يستخدمها بإنشاء حساباته الوهمية في مواقع إلكترونية مختلفة وبأسماء فتيات وهمية وصور ومقاطع فيديو منافية للآداب، وجرى تحريز الهواتف المستخدمة في عمليات الاحتيال، وتحويل المشتبه به إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.