3 سنوات حبساً لمزوّر محررات رسمية

قضت محكمة جنايات عجمان، بالحكم بحبس المتهم (ب، م، ق) عربي الجنسية، ثلاث سنوات، والإبعاد عن الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وذلك لقيامه بتزوير محررات صادرة من الشرطة، وتقديمها كمستند رسمي إلى لجنة فض المنازعات الإيجارية في عجمان، وكان من شأن ذلك إحداث الضرر على الشاكي.

وتشير أوراق القضية، إلى أن المتهم ارتكب تزويراً في محرر رسمي، وهي عبارة عن شهادة إثبات حالة، منسوب صدورها إلى الشرطة، وذلك بأن اصطنع المحرر على غرار المحررات الصحيحة، ونسبه خلاف الحقيقة للشرطة، ومن ثم استعمله، وقدمه إلى لجنة المنازعات الإيجارية. وأفاد الشاهد الأول أنه طالب بإثبات حالة انقطاع الكهرباء عن اللوحة الإعلانية، وتم عمل إثبات حالة مرة أخرى، وفق المعطيات ومتطلبات الحالة.