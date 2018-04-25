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عامان حبساً لعصابة سرقت 600 هاتف متحرك بـ 290 ألفاً

المصدر:
  • دبي - البيان
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قضت الهيئة القضائية، بحبس 4 آسيويين مدة عامين، مع الإبعاد عن الدولة، لتورطهم بالسطو «المقنع» على مستودع تابع لشركة توزيع، وسرقة 600 هاتف متحرك حديث، بقيمة 290 ألف درهم، مستخدمين مقصاً حديدياً لإتلاف قفل «الباب»، قبل فرارهم إلى إمارة مجاورة، لتقاسم المسروقات المنقولة.

وجاء في حيثيات القضية، أن الجناة متورطون في بلاغات سرقة مشابهة وهو دخول المستودعات ليلاً، بعد كسر أقفالها، فيما أفاد مدير شركة شحن في التحقيقات، بأنه تلقى صباح 20 من مايو لعام 2017، اتصالاً من أحد موظفيه، وأبلغه أن المستودع سُرق.

وأفاد شرطي في التحقيقات أن أفراد البحث والتحري، تلقوا معلومات عن وجود الجناة في إمارة مجاورة، وأنهم متورطون في الجريمة.

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