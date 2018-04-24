القبض على 20 شخصاً بتهمة ترويج المخدرات في أبوظبي

أوقعت شرطة أبوظبي بـ "20 آسيوياً " متهمين بترويج مخدر "الهيروين والكريستال" وضبطت 20 كيلوغراما بحوزتهم من الصنفين في سلسلة عمليات نفذتها مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي خلال حملة التصدي للآفة، وإفشال محاولات ومخططات العصابات الإجرامية في ترويج المخدرات.

ونجحت عناصر المكافحة في تحديد شخصية تاجر رئيسي يقيم في الخارج ويدير شبكات مروجين من أبناء جنسيته في الدولة.

وقال العقيد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات انه تم ضبط المتهمين على شكل مجموعات دون علم أي منهم عن الآخر في عمليات سرية نفذتها عناصر المكافحة.

وأكد الظاهري ان اهتمام القيادة الرشيدة بمحاربة هذه الآفة واهتمام القيادة الشرطية بتوفير الإمكانات الحديثة لمديرية مكافحة المخدرات أسهم في تطوير أساليبها لمكافحة هذه الآفة بحيث تستطيع التعامل مع القضايا العابرة للحدود وتفكيك شبكات العصابات المنظمة.

وقال إن فرق المكافحة نجحت في متابعة ورصد المتهمين البالغ عددهم 20 شخصاً والإطاحة بهم و ضبط 20 كيلوغراما من مخدر الهيروين والكريستال باحترافية عالية على مدار 3 اشهر دون ان يتسرب خبر ضبط المجموعة المضبوطة للمجموعات الأخرى واستعانت بالعملاء السريين لنجاح هذه القضية ومعرفة أساليبهم وتحركاتهم المشبوهة وطرق عملهم بعد أن اتخذت الإجراءات القانونية ..مؤكداً أن شرطة أبوظبي قادرة على كشف الأساليب والخدع التي تقوم بها العصابات وملاحقتها والإيقاع بها حماية للمجتمع من مخاطر المخدرات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.

وحث الأفراد على عدم التردد في الإبلاغ عن أية تحركات وسلوكيات مشبوهة تثير الشك على رقم 999 في مركز القيادة والتحكم بشرطة أبوظبي أو خدمة أمان على 8002626 أو أي من مراكز الشرطة .

وأكد مواصلة التوعية من خلال الحملات والبرامج والمحاضرات والتواصل مع جميع شرائح المجتمع لترسيخ هذا الجانب الإيجابي في مواجهة المخدرات ضمن نطاق منظومة شرطة أبوظبي التي تحرص على تطوير الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني للحصول على أفضل المؤشرات في التصدي لهذه الآفة.

وأشار إلى أن خطط التوعية أسهمت في تعزيز المسؤولية المجتمعية وتعاون الأفراد مع عناصر الشرطة ليكونوا عوناً لهم في أداء مهامهم وواجباتهم في عملية المكافحة وملاحقة مروجي ومتعاطي وتجار المخدرات والإطاحة بهم باستخدام أفضل التقنيات والوسائل المتطورة اعتماداً على قدرات فرق المكافحة في تنفيذ العمليات وتحقيق المنجزات في الضبطيات.