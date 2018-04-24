المركز الوطني للبحث ينقذ مصاباً في صحراء سويحان

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ السبت الماضي مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب تعرض لحادث تدهور دراجة نارية في صحراء سويحان من الجنسية الباكستانية مما أدى إلى تعرضه لإصابات بليغة.

وتلقى مركز العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ الساعة (18:08) عصراً اتصالاً يفيد بتدهور دراجة نارية في صحراء سويحان بالقرب من منطقة العجبان. تم التواصل مع الدورية المتواجدة في موقع الحادث وأفاد بأن المصاب حالته خطرة وعالق في الكثبان الرملية ويصعب الوصول إليه بسيارة الإسعاف.

وتم استلام إحداثيات موقع الحادث للتمكن من الوصول إليه. وعلى الفور تم تحريك الطائرة البحث والإنقاذ التابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ لإخلاء المصاب الذي يبلغ من العمر (35) عاماً وهو من الجنسية الباكستانية، وكانت حالته الصحية خطرة وتتطلب التدخل والإخلاء الطبي الفوري إلى أقرب مستشفى. فتم نقل المصاب إلى مستشفى المفرق بأبوظبي لإسعاف الحالة وتلقي العلاج اللازم.

يهدف المركز الوطني للبحث والإنقاذ بتقديم خدمات البحث والإنقاذ البري والبحري والجوي في الدولة والسيطرة عليها. ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بعمليات البحث والإنقاذ.