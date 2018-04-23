وفاة سائق بسبب وقوفه على كتف الطريق في شارع الشيخ زايد بدبي

توفي سائق جراء تعرضه للدهس من قبل مركبة كانت قادمة من الخلف اثناء وقوفه على كتف الطريق في شارع الشيخ زايد بدبي.

وتفصيلا قال العقيد جمعة بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، إن الحادث وقع عند الساعة السابعة والنصف من صباح الأمس، حينما توقفت مركبة بسبب تعرض إحدى إطاراتها للتلف، وقام سائقها بإيقافها على كتف الطريق تمهيداً لتبديل الإطار دون الأخذ بإجراءات الأمن والسلامة، الأمر الذي أدى إلى تعرضه للدهس من قبل مركبة كانت قادمة من الخلف من نوع بيك أب ثقيل، وأسفر الحادث عن وفاة السائق متأثراً بإصاباتها البليغة

وحذر العقيد جمعة سالم بن سويدان من الوقوف على كتف الطريق، كون المسافة المحددة غير آمنة لتوقف المركبات، لافتاً أنه في حال حدوث أي عطل بإمكان السائق سحب المركبة إلى خارج حرم الطريق الأيمن مع الأخذ بالاحتياطات اللازمة.

وأكد أن الوقوف على كتف الطريق يعد من المخالفات الخطرة التي تنتج عنها حوادث بليغة تسفر عنها وفيات وإصابات بليغة، مشيراً إلى أن هناك حوادث مرورية شبه يومية تقع بسبب التوقف على كتف الطريق، فالكثير من السائقين يسيئون فهم الغرض من وجود كتف الطريق، ويقفون عليه في غير حالات الطوارئ، ما يؤدي إلى وقوع مثل هذه الحوادث، مؤكداً أن هذه المساحة مخصصة فقط للحالات الاستثنائية، ولا يفترض الوقوف عليها لأسباب اعتيادية، داعياً السائقين إلى الالتزام بالسرعات القانونية المقررة، وعدم تجاوزها، والتأكد من صلاحية المركبات، واستخدام كافة وسائل السلامة اللازمة أثناء القيادة أو في حال تعطل المركبة على الطريق، تلافياً للحوادث التي قد تتسبب في عواقب وخيمة، وأضرار بليغة في الأرواح والممتلكات.