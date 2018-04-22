وفاة طفل وإصابة شقيقه في حادث غرق بأبوظبي

توفي طفل يبلغ من العمر(7) سنوات وأصيب شقيقه (8 سنوات) بإصابات صنفت بـ «المتوسطة» وهما من الجنسية الخليجية أثناء تعرضهما لحادث غرق في أحد الشواطئ بأبوظبي.

وتعاملت عناصر الإسعاف والإنقاذ مع الحادث على الفور لحظة وصولها بانتشال الطفلين، وتقديم الرعاية بالإنعاش القلبي الرئوي للحالتين وكانت حالة الطفل الأول حرجة، وجرى نقلهما إلى مستشفى الرحبة، لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها دعت شرطة أبوظبي أولياء الأمور إلى ضرورة مراقبة أماكن تواجد الأطفال وعدم السماح لهم بممارسة السباحة بمفردهم دون مرافق صاحب مهارات في السباحة والإنقاذ، وأن يكون ذلك في الأماكن المخصصة للسباحة وذلك لوجود مشرفين ومنقذين على مدار الساعة.

وأعربت شرطة أبوظبي عن بالغ أسفها إزاء الحادث، المؤلم، معربة عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرة الطفل المتوفى.

وأفاد المقدم ناصر الزعابي مدير مركز شرطة ياس بالإنابة، بأن المركز، تلقى بلاغاً من مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبو ظبي مساء أول من أمس يفيد بوقوع حادثة غرق، وعلى الفور تحركت إلى الموقع، فرق الإسعاف والإنقاذ والدفاع المدني، والتدخل السريع، وخفر السواحل.