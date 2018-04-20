وفاة شخص وإصابة 8 بتصادم بين 4 مركبات في أبوظبي

توفي شخص وأصيب 8 آخرون بإصابات بين البليغة والبسيطة والمتوسطة مساء أمس (الخميس) في حادث تصادم وقع بين 4 مركبات تحت جسر المفرق باتجاه ابوظبي، وتم تخطيط الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى المفرق.

وكان مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي تلقى بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 مركبات، وعلى الفور تم إرسال دوريات الشرطة وسيارات الإسعاف لمباشرة مهامها بموقع الحادث.

وأوضح المقدم الدكتور مسلم محمد الجنيبي رئيس قسم تحقيق الحوادث الجسيمة بإدارة مرور المناطق الخارجية في مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى الانحراف المفاجئ والاصطدام بالحواجز اليسرى للطريق وذلك بسبب الانشغال أثناء القيادة وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات.

وحث كافة مستخدمي الطريق بضرورة الالتزام بقانون السير والمرور والسرعات المقررة وعدم الانشغال أثناء القيادة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم الوقوف في وسط الطريق أو على كتف الطريق الأيسر عند التعرض لحادث مروري وأخذ الحيطة والحذر والوقوف في مكان مناسب لا يعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر.