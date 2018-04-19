شرطة دبي تكشف ملابسات مقتل امرأة افريقية

كشفت شرطة دبي ملابسات مقتل امرأة افريقية في شقتها، وضبطت القاتل في أقل من 24 ساعة، مؤكدة أن الجريمة تمت بدافع السرقة وبسبب خلافات مالية.



وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ الى مركز القيادة والسيطرة يفيد بوفاة امرأة افريقية في شقتها بمنطقة البراحة، وعلى الفور انتقلت الدوريات الأمنية الى مكان الحادث، ومن خلال المعاينة الأولية للجثة تبين أن هنالك شبهة جنائية في وفاتها، وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث وتحر ميدانيين وفرق أخرى تقنية لجمع المعلومات، وبعد قيام الفرق بعملها أظهرت المعلومات أن المرأة الافريقية زائرة للدولة، وحدثت بينها وبين المتهم خلافات مالية فقام بقتلها في حمام شقتها عن طريق الخنق وسرق هاتفها وحقيبتها وفر هارباً الى جهة غير معلومة.

وقال المقدم عادل الجوكر، مدير إدارة البحث الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن القيادة العامة لشرطة دبي كلفت كافة فرقها الميدانية بإجراء بحث وتحرٍ سريع لكشف الجناة، وخلال أقل من 24 ساعات، تمكنت الفرق، وباستخدام التقنيات الحديثة في مركز تحليل البيانات، من تحديد هوية الجاني وجنسيته، وتبين أنه اسيوي مقيم في الدولة يبلغ من العمر 32 عاماً، وتمكنت فرق العمل الميدانية من تحديد موقع الجاني في احدى امارات الدولة، وتم إلقاء القبض عليه.

وأقر الجاني بأنه قام بمرافقة المرأة الافريقية الى شقتها، ولكنه اختلف معها على مبالغ مالية فقام بقتلها عن طريق الخنق وسرق هاتفها الجوال وحقيبتها وفر هارباً من الموقع، وعليه تم تحويله للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وثمّن المقدم عادل الجوكر جهود العاملين في "مركز تحليل البيانات الجنائية" في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، واستخدامهم التقنيات الحديثة في التعرف إلى هوية الجاني في وقت قياسي، مؤكداً أنه بفضل استخدام المركز لأحدث التقنيات، تمكن من تحديد هوية الجاني، ما ساهم في سرعة ضبطه وكشف تفاصيل وملابسات القضية ودوافعها.