"عصابة البوتوكس" في قبضة شرطة العين

ضبطت شرطة أبوظبي ممثلة في مديرية شرطة منطقة العين بقطاع الأمن الجنائي عصابة الاتجار في حقن "البوتكس" التي تستخدم في التجميل دون ترخيص طبي، وتم إحالة أفراد العصابة بعد التحقيق معهم وإعترافهم بارتكاب الجريمة إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم.



وأفاد العقيد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة العين بالإنابة بأن معلومات وردت من مصادر سرية تفيد بقيام ثلاثة أفراد "أفريقي" وآسيويتين " بعرض حقن "البوتكس" على نساء في بيوتهن وإعطائهن هذه الحقن التجميلية لهن بدون ترخيص طبي وعدم تخصصهم بهذا المجال، وماينتج عنها من أضرار صحية خطيرة .



وقال إن قسم التحقيق والبحث الجنائي بمركز شرطة المربعة في المديرية تمكن بعد اتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط المتهمين الثلاثة متلبسين بالجريمة أثناء قيامهم بحقن إحدى النساء بهذه المادة وبحوزتهم جميع المواد المستخدمة في التجميل بإحدى الفلل السكنية في مدينة العين.



وأضاف أظهرت التحقيقات أن المتهمين " الآسيويتين" الأولى والثانية تعملان في مؤسسات خاصة في العين، والمتهم الثالث هو زوج المتهمة الأولى، واعترفوا بارتكابهم لهذه الجريمة وأنهم يمارسون هذه المهنة منذ أربعة أشهر من واقع الخبرة فقط وأنهم قاموا بحقن أربع نساء بهذه المادة التجميلية مقابل 6 آلاف درهم للحقنة الواحدة .



وأوضح أن المتهمين الثلاثة تم عرضهم على النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية حيالهم .