آخر الأخبار

دفاع مدني عجمان يخمد حريقاً بمستودع سكراب

المصدر:
  • عجمان - البيان
التاريخ:
طباعة Email

تمكنت فرق الدفاع المدني بعجمان من إخماد حريق مستودع سكراب ومخلفات المواد البلاستيكية من دون تسجيل إصابات بشرية في منطقة الصناعية الجديدة،ظهر الْيَوْمَ .

وأفاد الرائد مروان يوسف الشامسي ضابط مركز الإدارة، أن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان تلقت بلاغاً في تمام الساعة الواحدة وتسع وثلاثين دقيقة ظهر اليوم يفيد باشتعال النيران في مستودع سكراب بالمنطقة الصناعية الجديدة، وعلى الفور هرعت سيارات الدفاع المدني والإسعاف الوطني إلى موقع اندلاع النيران، بالإضافة سيارات  الدعم أمان من شرطة عجمان.

وأشار الشامسي إلى أنه بعد السيطرة على النيران بشكل كامل، جرت عملية تبريد موقع الحريق، ومن ثم تم تسليم الموقع للجهات المختصة لاستكمال بقية الإجراءات والكشف عن أسباب اندلاع النيران.

طباعة Email

تعليقات

comments powered by Disqus
↑ أعلى
Happiness Meter Icon