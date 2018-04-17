تضع «الحشيش» في حقيبة ابنها المسافر

مثل شاب آسيوي أمام محكمة استئناف أبوظبي، يشكو بأن والدته هي من قامت بدس مادة الحشيش التي ضبطت معه، بداخل حقيبة سفره، وذلك أثناء قيامها بتوضيب أمتعته، استعداداً لعودته إلى الدولة من رحلة إجازة قصيرة أمضاها في وطنه الأم.

وعزا المتهم في إفادته السبب إلى جهل والدته بالقوانين المتبعة في دولة الإمارات التي تحظر تعاطي وحيازة وإدخال المواد المخدرة، معترفاً لهيئة المحكمة بتهمة تعاطي المواد المخدرة، موضحاً في الوقت نفسه بأن تعاطي مادة الحشيش يعتبر من الممارسات المتوارثة والمحببة في المنطقة التي يسكنها. وطالب من هيئة المحكمة الحكم بالبراءة، لتقرر هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم.

حرق

من جانب آخر حجزت محكمة جنايات أبوظبي قضية اتهام شاب بحرق وإتلاف سيارات تعود ملكيتها إلى 3 أشخاص للحكم إلى جلسة 15 مايو .

تلك التحقيقات أسفرت عن ضبط المتهم وإحالته إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب في إتلاف وحرق السيارات المملوكة للمجني عليهم.

احتيال

كما واصلت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية «الاحتيال على مكاتب تأجير السيارات» التي يحاكم فيها 12 شخصاً، وقررت تأجيل الدعوى إلى جلسة الأول من شهر مايو المقبل لاستكمال اجراءات الدعوى قبل حجز الدعوى للحكم.

ضبط

قال المتهم: قبل عودتي إلى الإمارات، طلبت من والدتي أن تتولى مهام تجهيز حقائب السفر وذلك لارتباطي بأعمال اخرى، وقبل أن تشرع والدتي في ذلك نبهتها بعدم وضع مادة الحشيش المخدرة لكونها من المواد المحظورة في دولة الإمارات، وعند دخولي إلى الدولة عبر مطار أبوظبي الدولي تفاجأت برجال الأمن وهم يلقون القبض علي، حيث تبين لهم وجود مخدر الحشيش في الحقائب.