خلافات على «حطب» تقود جارين إلى المحكمة

قادت خلافات شخصية نشبت بين جارين إلى قاعة المحكمة بعد احتدام الخلاف حول نقل كمية من الأخشاب «الحطب» في إحدى المزارع بإمارة رأس الخيمة، ليقوم المتهم الأول بإطلاق عيار ناري من سلاحه على جاره المتهم الثاني، لتخطئه وتصيب المجني عليه (وهو الطرف الثالث بالقضية).

ونظرت محكمة الجنايات في إمارة رأس الخيمة في جلستها التي عقدت صباح أمس، برئاسة القاضي سامح شاكر، قضية متهم فيها شابان مواطنان بعد توجيه التهم إليهما من قبل النيابة العامة، حيث وجهت للمتهم الأول حيازة سلاح ناري وذخيرة دون الترخيص والشروع في قتل المجني عليه وسرقة سيارة وإحداث أضرار بها، كما وجهت للمتهم الثاني التعدي على المتهم الأول.

واعترف المتهم الأول الرئيسي في القضية بحيازته للسلاح الناري والذخيرة وإطلاقه الرصاص على جاره بعد تعدي الثاني عليه، حيث كان يقصد إخافته وتصويبها باتجاه إطار المركبة إلا أنها اتجهت نحو المجني عليه لتصيبه دون قصد.

وأنكر المتهم الثاني كافة الاتهامات الموجهة ضده من النيابة العامة ومنها تهمة التعدي على المتهم الأول.

وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين تأجيل نظر القضية للاطلاع على الملف وإعداد المرافعة.