نجاة مواطن سقط من طائرته الشراعية

تعرض المؤثر الاجتماعي على مواقع التواصل، (فيصل بن سويد الشحي)، مساء الجمعة لحادث إثر سقوط طائرته الشراعية من ارتفاع قدره نحو ٢٠ متراً، في منطقة معيريض برأس الخيمة.

وكان الشاب البالغ من العمر 36 عاماً يمارس هواية الطيران الشراعي ويحلق بطائرته قبل أن يختل توازنه في الجو ويفقد السيطرة مما أدى إلى سقوطه.

ونشر الشحي على حسابه الرسمي في إنستغرام فيديو شاهده أكثر من 22 ألف شخص، يظهر تعرضه لجروح وتلقيه للإسعافات الأولية في مكان سقوطه، كما ظهر بعدها في المستشفى.

وتمنى له المتابعين السلامة والعافية والشفاء العاجل.