القبض على عصابة الجوائز الوهمية في الشارقة

تمكن مركز شرطة خورفكان الشامل بالتعاون مع قسم التحريات والمباحث الجنائية بإدارة شرطة المنطقة الشرقية من إلقاء القبض على شخصين يحملان الجنسية الآسيوية، وتم التعميم على الباقين المتواجدين خارج الدولة ، بتهمة تشكيل شبكة للاحتيال على الأفراد من خلال أجهزة الهاتف النقال ، وذلك بعد ورود بلاغ الى مركز شرطة خورفكان الشامل من قبل أحد الأشخاص الذين تم الاتصال بهم من قبل عناصر الشبكة الإجرامية وإيهامهم بأنهم فازوا بجوائز مالية طائلة، وطلبوا منهم تحويل مبالغ معينة حتى يتمكنوا من إرسال الجوائز المالية إليهم.

وقال الرائد سعيد خلفان النقبي رئيس مركز شرطة خورفكان الشامل بالإنابة: إن العصابة كانت تكلف أحد أفرادها بالاتصال بضحاياهم وإيهامهم بأنه من موظفي إحدى شركات الاتصالات بالدولة، ويخبرهم بالفوز بجائزة مالية ضخمة، ثم يقومون بالإيقاع بهم بعد خداعهم وأخذ أرقام حساباتهم وأرقامها السرية ، بزعم استكمال الإجراءات الخاصة باستلام هذه الجوائز الوهمية.

وأوضح الرائد النقبي أن المتهمين استأجروا شقة في إحدى امارات الدولة، اتخذوها مقراً لشبكة الاحتيال، واستخدموا عدداً كبيراً من الهواتف والبطاقات التي تحتوي على عدد من أرقام الهواتف في الاتصال بأفراد الجمهور للاحتيال عليهم ، والحصول على مبالغ مالية منهم عن طريق الغش والتدليس.

وأضاف الرائد سعيد النقبي، أنه تم تشكيل فريق من قسم التحريات والمباحث الجنائية ومركز شرطة خورفكان الشامل لملاحقة الجناة والقبض عليهم ، ومن خلال البحث والتحري، تم التعرف إلى الجناة، وبعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، تم عمل كمين محكم للقبض عليهم وبالتنسيق مع الجهات الامنية الأخرى تم التوصل إليهم وضبط الأشخاص المشتبه بهم وبحوزتهم عدد كبير من شرائح الهواتف المتحركة ، تم استخدامها للإيقاع بالضحايا.

وأشار إلى أنه بعد التحقيقات وسؤال المشتبه فيهم، اعترفوا خلال التحقيقات بجريمة الاحتيال على الأفراد والحصول على الأموال من خلال إيهامهم بحصولهم على جوائز مالية، والاحتيال عليهم بأخذ بياناتهم المصرفية وتغييرها للتمكن من الاستيلاء على المبالغ الموجودة في الحساب، بعد وقوع المجني عليهم فريسة تحت يد الشبكة الإجرامية، وبناء على اعترافات المتهمين تم توقيفهم جميعاً وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وناشدت القيادة العامة لشرطة الشارقة أفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين بضرورة تجنب الوقوع ضحايا لجرائم النصب الهاتفي ، والإبلاغ عن أي اتصال يرد إليهم من قبل مجهولين، بدعوى أنهم حصلوا على جوائز مالية، وطالبت الجمهور بعدم الإفصاح عن البيانات السرية لأرقام البطاقات المصرفية لأي شخص قبل التأكد من هويته ومصدر المكالمة الواردة إليه ، وحذّرت شرطة الشارقة مستخدمي الهواتف المتحركة ومتصفحي «الإنترنت» من الوقوع ضحايا النصب الهاتفي أو الإلكتروني ، منبهةً اياهم من مغبة الانقياد وراء خدع النصابين التي ترد عبر الاتصالات الهاتفية أو من خلال الرسائل النصية والالكترونية ، التي يوهمونهم فيها بفوزهم بجوائز مالية قيّمة .