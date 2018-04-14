ضبط 9 شباب خلال استعراضات خطرة بمركباتهم في دبي

ضبطت القيادة العامة لشرطة دبي 9 شباب بسبب مخالفتهم قانون السير والمرور وتعريض حياة الآخرين للخطر على شارع القدرة.

وأكد العميد عبدالرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، أن المركز رصد مجموعة من الشباب يقومون بقيادة مركباتهم بطيش وتهور وسرعة جنونية والقيادة بعكس السير ومن دون لوحات أرقام والمشاركة في السباق مما شكل خطراً على مستخدمي الطريق.

وأضاف أنه على الفور تم تكليف رئيس قسم التسجيل المروري بالمركز بتشكيل فريق عمل من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للنقل والإنقاذ لضبط المخالفين والمتهورين وضبط المركبات المخالفة لقانون السير والمرور، مما أسفر عن ضبط 9 مركبات مخالفة وحجزها وتوجيه اتهامات لقائديها تضمنت القيادة من دون لوحات أرقام وتعريض حياة الآخرين للخطر وعدم الامتثال لرجال الشرطة.

ودعا العميد عبدالرحيم بن شفيع السائقين إلى الالتزام بقانون السير والمرور والتقيد باللوائح والإرشادات التي وضعت لحماية مستخدمي الطريق، وعدم ارتكاب المخالفات المرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.