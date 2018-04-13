مخالفة المركبات منتهية الترخيص بعد انتهاء مهلة التأمين

تبدأ شرطة أبوظبي اعتباراً من 15 أبريل الجاري بمخالفة المركبات منتهية الترخيص عبر الأنظمة الذكية، بعد انتهاء مهلة التأمين المحددة بشهر، ويشمل ذلك جميع المركبات من مختلف جهات الترخيص في الدولة «جميع الأرقام التي تصدر من إدارات الترخيص في الإمارات».

وأوضحت أن سداد المخالفات يكون عن المركبة التي سيتم تجديد ترخيصها من دون ربط ذلك بأية مخالفات مترتبة على مركبات المالك، شريطة أن لا توجد مركبات منتهية الترخيص أو مخالفات حضورية أو محولة على الرمز المروري.

ودعا العقيد سيف حمد الزعابي، مدير إدارة ترخيص المركبات في مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية إلى الاستفادة من الفترة المتبقية لتجديد ترخيص مركباتهم من خلال مراكز الفحص الفني التي تعمل على مدار 24 ساعة في محطات مباني السلامة في أبوظبي، والسلامة في مصفح، وفلج هزاع بالعين.

وبقية المراكز من 7 صباحاً و لغاية 11 مساءً، وفي الظفرة من 7 صباحاً ولغاية 3 مساءً.