محاكمة عصابة استغلت حاجة فتاة قاصرة للمال

باشرت محكمة الجنايات في دبي أمس محاكمة عصابة آسيوية من أربعة أشخاص، بتهمة استغلال حاجة فتاة قاصرة من موطنهم للمال، واستقدامها إلى الدولة بغرض استخدامها مع «أخرى» في أعمال غير مشروعة، داخل شقة استأجروها وأداروها لهذا الغرض المحظور.

وأقرت الفتاة لدى استجوابها في تحقيقات النيابة العامة أنها حضرت إلى الدولة نهاية العام الماضي بمحض إرادتها ودون إجبار من أفراد العصابة، عطفا على أنها كانت على علم بطبيعة عملها مع المتهمين، مبررة موافقتها على ذلك بان حالة أسرتها المادية سيئة جدا وأنها بحاجة إلى المال، مشيرة إلى أن احدى صديقاتها وهي متهمة هاربة في هذه القضية، تواصلت معها حول هذا الموضوع، وشجعتها على المجيء إلى الدولة .

وشهد شرطي في التحقيقات بورود معلومات إلى الإدارة المختصة مفادها استغلال عصابة آسيوية لفتاة قاصرة، ليصار إلى تشكيل فريق عمل للمتابعة ومراقبة الشقة التي يتواجدون فيها تمهيدا لضبطهم، وضبط كل من يتواجد في ذلك المكان، وهو ما كان بالفعل، حيث نصب كمين لهم، وضبطهم متلبسين، قبل تحويلهم إلى النيابة العامة ومن ثم إلى المحاكمة.