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«راصد» تحصر مخالفات التهرّب من دفع تعرفة الحافلات

المصدر:
  • دبي - البيان
التاريخ:

مفتش أثناء عمله في «راصد» | من المصدر

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أكّدت مؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات في دبي وجود انخفاض ملحوظ في عدد مخالفات التهرّب من دفع تعرفة الحافلات العامة؛ وذلك بفضل تكثيف حملات «راصد» والحملات التوعوية الموجّهة لركاب الحافلات العامة، حيث لم يتم رصد سوى 5 آلاف و605 مخالفات.

وقال محمد وليد نبهان، مدير إدارة رقابة أنشطة النقل بمؤسسة المواصلات العامة، إنه تم رصد 5 آلاف و605 متهربين من دفع تعرفة التنقل بحافلات المواصلات العامة على الخط «C1» من إجمالي 151 ألفاً وخمسة ركاب خلال الحملة التي بلغت مدتها 21 يوماً، وذلك عبر تقنية آلية متطوّرة لرصد أعداد الركاب من مستخدمي الحافلات العامة في إمارة دبي (راصد)، وهي عبارة عن نظام ذكي يتكون من عدة أجزاء منها ما هو مركّب على متن الحافلة وجزء آخر في مركز التحكم بالحافلات التابع للمؤسسة، وذلك بهدف معرفة العدد الفعلي للركاب عند صعودهم ونزولهم من الحافلات وحسب كل محطة توقف لكل حافلة.

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