يحتال على شركات تأمين بـ6 ملايين درهم

نظرت محكمة أبوظبي في قضية اتهام عربي، بالاستيلاء على 6 ملايين درهم، عبر التلاعب في سجلات رسوم التأمين الطبي.

وتعود تفاصيل القضية عندما اكتشفت بعض شركات التأمين الصحي عدداً من حالات التحايل المخالفة للقانون، يقوم بها مركز للرعاية الصحية، باختلاق رسوم خدمات صحية، ثم يدعي بانها حدثت بالفعل بغية الحصول على التعويض المالي من شركات تأمين، بعد ذلك قدمت شركات التأمين بالتواصل مع المركز للاستفسار عن الأمر.

حينها علم المتهم باكتشاف أمره، فسارع إلى الهروب إلى خارج الدولة، ليقوم المركز بدفع المبالغ المالية من خزينته الخاصة، وفتح بلاغ ضد الموظف الذي قام بارتكاب عملية الاستيلاء.

وقال المركز في شكواه: إن المتهم حقّق كسبا غير مشروع بمبلغ 6 ملايين درهم استولى عليها من أرصدة عدد من شركات التأمين، بالمخالفة للقوانين والقواعد المتعلقة بصرف المستحقات المالية المرتبطة بوثائق التامين، مستخدما في ذلك مستندات قام باصطناعها بمعرفته.

وبينت التحقيقات بان المتهم كان يقوم بافتعال فحوص وخدمات طبية مزعومة، ويضيفها إلى سجلات رسوم الخدمات الطبية المسلمة لشركات التامين، بغية الانتفاع المادي من شركات التأمين دون وجه حق.

قتل

من جانب آخر نظرت المحكمة طعن عامل من جنسية آسيوية زميله في السكن، حتى الموت بسبب صوت التلفاز. وكان شجار قد نشب بين المتهم والمجني عليه، في غرفة بمبنى سكني، انتهى بطعن الأخير وهروب القاتل الذي ضبط لاحقاً. وتفصيلاً، ورد بلاغ إلى مركز الشرطة بأبوظبي، يفيد بوقوع مشاجرة داخل غرفة، والعثور على شخص من جنسية آسيوية، يعمل في احدى الشركات الخاصة، مقتول إثر تعرضه لطعنتين في منطقة البطن.

وأوضح شهود العيان بان المتهم كان يسكن مع المجني عليه وشخص آخر من الجنسية نفسها، وشوهد يفر من المكان، ويغلق الباب خلفه، ليتم تشكيل فريق عمل تولى مهمة البحث وإلقاء القبض على المتهم.

وتبيّن من التحقيقات بأن تشغيل المجني عليه، التلفاز بصوت مرتفع داخل الغرفة، أثار غضب رفيقيه في السكن، ودبّ بينهما شجار انتهى بطعن المجني عليه وفرار المتهم.