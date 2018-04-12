الأنظمة الذكية تبدأ رصد المركبات المنتهية تراخيصها في أبوظبي الأحد

تبدأ شرطة أبوظبي بتفعيل الأنظمة الذكية على الطرق لرصد وتحرير المخالفات الذكية للمركبات المنتهية الترخيص اعتباراً من الأحد المقبل، حيث سيتم تطبيق غرامة 500 درهم وتسجيل 4 نقاط مرورية وحجز المركبات المنتهية التراخيص لمدة أسبوع.

وأكد سائقون يقومون بتجديد مركباتهم وجود ازدحام كبير على محطات الفحص الفني الرئيسية في مدينة أبوظبي وتكدّس عدد كبير من المركبات نتيجة إقبال العديد من السائقين المنتهية تراخيص مركباتهم للتجديد قبل 15 الجاري موعد التفعيل.

وقالت إحدى المعنيات بتجديد المركبة إنها توجّهت لمدة 3 أيام لإجراء الفحص الفني لمركبتها في مدينة أبوظبي إلا أنها نتيجة للازدحام الشديد كانت تعود أدراجها وأخيراً انتظرت نحو 3 ساعات حتى تتمكن من فحص مركبتها.

وأوضحت شرطة أبوظبي أن الأنظمة الذكية ستعمل على رصد المركبات المنتهية وتسجيل المخالفات مؤكدة أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز سلامة قائدي المركبات ومستخدمي الطريق، وإجراء الفحص الفني للمركبات وتأمينها وترخيصها من سلطة الترخيص، بعد التأكد من صلاحيتها للسير على الطرق. وأكدت أن تحرير المخالفات باستخدام الأنظمة الذكية يسهم في توفير أعلى مستويات السلامة المرورية.

3 ملايين

يذكر أن مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبو ظبي أنجزت ثلاثة ملايين و425 ألفاً و959 معاملة خلال العام الماضي 2017 منها مليونان و134 ألفاً و895 عبر مراكز إسعاد المتعاملين، ومليون و291 و64 معاملة عبر القنوات الإلكترونية والذكية وأجهزة الخدمة الذاتية.