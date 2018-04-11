إنقاذ عامل سقط في حفرة للصرف الصحي في خورفكان

شاركت بالأمس فرق الدفاع المدني في الفجيرة بالتعاون مع الدفاع المدني بخورفكان في عملية إنقاذ عامل سقط في حفرة للصرف الصحي لمبنى قيد الإنشاء ، أصيب بإصابات متوسطة ، ونقل الى مستشفى خورفكان لتلقي العلاج اللازم .

حيث تلقت غرفة عمليات الدفاع المدني بالفجيرة بلاغاً في تمام الساعة 9:10 صباحاً من غرفة عمليات الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية "خورفكان" يفيد بسقوط عامل في حفرة للصرف الصحي في مبنى قيد الإنشاء.

وتحركت فرقة الدفاع المدني في إسناد لإدارة المنطقة الشرقية وتم التعامل مع عملية السقوط باستخدام معدات الإنقاذ لإخراج وحالته الصحية مستقرة.