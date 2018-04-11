«أسباب شخصية» وراء انتحار رئيسة قسم التمريض في مستشفى العين

أوضح مصدر مسؤول في أحد المستشفيات الخاصة في منطقة العين في حديثه لـ «البيان» أن «س، س» رئيسة قسم التمريض في المستشفى وهي آسيوية الجنسية وتبلغ من العمر 40 عاما انتحرت يوم الأحد الماضي وتحديدا في الساعة الواحدة والنصف ظهرا وذلك بإلقاء نفسها من أعلى مبنى المستشفى. مؤكداً أن «س، س» التحقت بالعمل في المستشفى الخاص بالعين في شهر يناير الماضي، بعد أن تركت عملها في أحد المراكز الصحية في إمارة دبي، وهي مقيمة في دولة الإمارات منذ فترة طويلة. وكانت ملتزمة في أداء مهام عملها بمنتهى المسؤولية، وتميزها بالأخلاق السامية، والإنسانية العالية، من حيث معاودة المرضى بدقة، وكفاءة، ورحمة، كما كانت ملمّة تماما بحقوق المرضى، وواجبات الممرضين اتجاههم، وعلاقة الممرضين مع المرضى والزملاء والرؤساء عموما.

وأضاف المصدر المسؤول: «حرصنا على سؤال جميع زملائها وزميلاتها في المستشفى عن أسباب انتحار (س، س)، إلا أن الجميع يجهل الأسباب إلى الآن. لكننا علمنا بعد ذلك بأن سوجا امرأة مُطلقة، ولها ابنة تدرس في إحدى جامعات ألمانيا، وابنها يدرس في إحدى جامعات موطنها، ولم تلتقِ بهما منذ زمن. وقد يبدو سبب انتحارها مشاكل عائلية أو شخصية لا غير».

وتواصلت إدارة المستشفى مع ابن (س س) ووالدتها وذويها الذين صعقوا بسماعهم لخبر انتحارها، إلا أنهم في الوقت ذاته رفضوا استلام جثمانها، على الرغم من قيام المستشفى بإبلاغهم بأنهم سيتولون جميع مهام وتكليفات نقل الجثمان إلى مسقط رأسها. ولا تزال الجهات المعنية في الدولة تحتفظ بجثمانها، إلى حين وصول الموافقة الرسمية من ذويها في موطنها بدفن الجثمان.