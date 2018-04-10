دفاع مدني عجمان يخمد حريقا في مسكن عائلة مواطنة

تمكن رجال الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان، من إخماد حريق شب في مسكن عائلة مواطنة، في منطقة الجرف 2 عصر أمس، وأسفر الحادث عن احتراق غرفة نوم في الدور الأول، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وأفاد نائب مدير إدارة المراكز المقدم رائد عبيد الزعابي، بأن منصة الدفاع المدني بشرطة عجمان، تلفت بلاغاً يفيد باندلاع حريق في منزل عائلة في منطقة الجرف 2 ، وفوراً تحركت سيارات الدفاع المدني والإسعاف إلى موقع الحادث.

وأضاف الزعابي بأن فرقة الإطفاء تعاملت مع ألسنة اللهب المتصاعدة بحرفية عالية حيث تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، وعملت على منع امتدادها إلى بقية غرف المنزل، وتم شفط الدخان الناتج عن الحريق بواسطة جهاز شفط الدخان، وتبريد المكان حتى لا تشتعل مرة ثانية.

وناشدت الإدارة العامة للدفاع المدني عجمان جميع الأسر بضرورة مراعاة اتخاذ احتياطات السلامة في المنزل خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة، حيث يجب التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية وصيانتها بشكل دوري وتوفير طفايات الحريق والتدرب على استخدامها وعدم التدخين داخل غرف النوم واتباع إرشادات الأمن والسلامة ، تؤكد الإدارة اتخاذ الأسر المزيد من الحرص واحتياطات السلامة، وإن الدور الوقائي هو إحدى العناصر الأولية التي تحقق الحماية للفرد وأسرته وتساهم في حماية الفرد وذويه من الحوادث.