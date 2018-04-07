السجن والإبعاد لعصابة جوائز «الاتصالات الوهمية»

دانت محكمة أبوظبي الابتدائية، تشكيلاً عصابياً مكوناً من خمسة أشخاص يحملون الجنسية الباكستانية، بتهمة ممارسة النصب والاحتيال من خلال الاتصال بعملاء المصارف المحلية وإشعارهم بالفوز بجوائز نقدية، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة عام مع الأمر بإبعادهم إلى خارج الدولة عقب تنفيذ العقوبة.

وفي التفاصيل فقد شرع المتهمون في الاستيلاء على 100 ألف درهم من حساب مصرفي لسيدة عربية، بالاستعانة بطرق احتيالية وباتخاذ صفة غير صحيحة بأن تواصلوا هاتفيا معها زاعمين عملهم في ذات المصرف الذي تتعامل معه، حيث أوهموا السيدة بالفوز بجائز مالية قدرها 500 ألف درهم، مشترطين ضرورة الحصول على رسائل هاتفية بالأرقام السرية الخاصة بحسابها الإلكتروني، بقصد تحويل مبلغ الجائزة إلى حسابها الشخصي.

وأشارت التحريات التي قامت بها الشرطة، إلى أن العصابة كانت تكلف أحد أفرادها بالاتصال بضحاياهم وإيهامهم بأنه من موظفي أحد المصارف المحلية، ويخبرهم بالفوز بجائزة مالية ضخمة، ثم يقوم باقي المتهمين بالإيقاع بهم بعد أخذ أرقام حساباتهم وأرقامهم السرية، بزعم استكمال الإجراءات الخاصة باستلام هذه الجوائز الوهمية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من قسم التحريات والمباحث الجنائية لملاحقة الجناة والقبض عليهم، ومن خلال البحث والتحري وتحديد الأسلوب الإجرامي المتبع، تم التعرف إلى الجناة، وبعد اتخاذ كل الإجراءات القانونية، أجري كمين محكم أسفر عن إلقاء القبض على 10 متهمين.

احتيال

وبينت التحقيقات أن المتهمين استأجروا شقة في منطقة الرحبة بأبوظبي اتخذوها مقراً لشبكة الاحتيال، واستخدموا عدداً كبيراً من الهواتف والبطاقات التي تحتوي على عدد من أرقام الهواتف في الاتصال بأفراد الجمهور للاحتيال عليهم.

وأمام هيئة المحكمة قالت السيدة (المجني عليها): بأن مجهولاً اتصل بها وأعلمها بأنها ربحت جائزة، ومن ثم دفعها على دخول موقع حسابها المصرفي الإلكتروني، وإرسال الرقمين السريين وبموجبهما تم تحويل مبلغ 100 ألف درهم من حسابها على دفعتين 48 ألفاً و52 ألفاً، وتم إيقاف إتمام عملية التحويل من قبل المصرف الذي تشكك في العملية.

واعترف المتهمون الثاني والثالث والرابع والسادس والعاشر تفصيلاً بالتحقيقات أمام النيابة باشتراكهم في الاحتيال على الآخرين، فيما دفعت المحامية هدية حماد الحاضرة عن المتهم الأول والخامس والسابع والثامن والتاسع، بانتفاء أركان جريمة الاشتراك، مقدمة حافظة مستندات التمست فيها البراءة لموكليها، لتقضي المحكمة بإدانة 5 متهمين وببراءة 5 آخرين.